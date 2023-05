Portazos, puñetazos... El Rubius se mete por completo en el papel de Tigre: "Me he pasado"

El programa de este miércoles de 'Mask Singer' ha supuesto un hito en la televisión. Tigre ha sido la primera máscara en ser desvelada y que nos ha dejado alucinados. Bajo ella se encontraba el youtuber más famoso de habla hispana: El Rubius.

El Rubius nos ha contado en exclusiva cómo fue meterse bajo la máscara de Tigre y que se metió totalmente en el papel: "Daba portazos en el camerino y temblaba todo. Yo digo van a pensar que estoy loco y me voy a cargar todo", ha confesado entre risas.

Además, ha contado que también se tomó muy enserio lo del boxeo: "En un juego de lucha salía el Tigre. Me sentía muy vacilón y eso me gustaba mucho porque en la vida real no suele ser así", ha señalado.

Su identidad ha sido toda una sorpresa para los investigadores. Sus pistas les tenía muy despistados y si nombre no había sonado en ningún momento. El youtuber contaba que estaba en el programa por su madre, pero que sin duda ha sido una bonita experiencia y que no se arrepiente para nada.

¡Menuda noche hemos vivido en 'Mask Singer'!