Pizza saca su lado más cañero y pone a bailar a todo el plató con Raffaella Carrà

Pizza ha demostrado esta noche que lo suyo es el puro espectáculo. Lejos de la timidez, la máscara ha salido al escenario con una energía arrolladora para interpretar el icónico tema ‘Pedro’ de Raffaella Carrà. El ritmo ha sido tan contagioso que el público y los investigadores no han podido resistirse a levantarse de sus asientos.

Con una puesta en escena vibrante y llena de color, Pizza ha manejado los tiempos del "show" como una auténtica diva. Su actitud cañera y descarada ha provocado una auténtica fiesta en el plató, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más memorables de la gala.

¿Se esconderá tras este bocado italiano alguien con tablas de sobra en la industria musical? El jurado está más desconcertado que nunca tras esta demostración de talento. ¡No te pierdas la actuación y dale al play para disfrutar del show!