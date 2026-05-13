Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
MASK SINGER: Sigue en directo la sexta gala donde habrá dos nuevos desenmascaramientos

Actuación | Programa 6

Pizza saca su lado más cañero y pone a bailar a todo el plató con Raffaella Carrà

La máscara más sabrosa de la edición ha revolucionado Mask Singer con una versión inolvidable del clásico ‘Pedro’.

Actuación Pizza

Actuación Pizza

Publicidad

Pizza ha demostrado esta noche que lo suyo es el puro espectáculo. Lejos de la timidez, la máscara ha salido al escenario con una energía arrolladora para interpretar el icónico tema ‘Pedro’ de Raffaella Carrà. El ritmo ha sido tan contagioso que el público y los investigadores no han podido resistirse a levantarse de sus asientos.

Con una puesta en escena vibrante y llena de color, Pizza ha manejado los tiempos del "show" como una auténtica diva. Su actitud cañera y descarada ha provocado una auténtica fiesta en el plató, convirtiendo su actuación en uno de los momentos más memorables de la gala.

¿Se esconderá tras este bocado italiano alguien con tablas de sobra en la industria musical? El jurado está más desconcertado que nunca tras esta demostración de talento. ¡No te pierdas la actuación y dale al play para disfrutar del show!

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

¡Begoña Villacís era la Chihuahua de Mask Singer! Así ha sido su desenmascaramiento

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Actuación Pizza

Pizza saca su lado más cañero y pone a bailar a todo el plató con Raffaella Carrà

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a David Bisbal en El Hormiguero

Marron y David Bisbal en El Hormiguero

Marron organiza una operación de próstata en directo frente a David Bisbal con los robots más punteros

"La primera vez que traes algo que funciona": El Monaguillo calla las críticas con sus objetos de Japón
Increíble

"La primera vez que traes algo que funciona": El Monaguillo calla las críticas con sus objetos de Japón

karaoke
¡Momentazo!

El Karaoke improvisado de David Bisbal que conquista El Hormiguero: ¡así canta con el público!

La divertida cámara oculta de David Bisbal en el Parque Warner que roba el aliento a los fans
EN EL HORMIGUERO

La divertida cámara oculta de David Bisbal en el Parque Warner que roba el aliento a los fans

David Bisbal tiene fans por todo el mundo y el cantante les ha querido regalar un momento que jamás olvidarán.

Bisbal y Pablo Motos
Entrevista

Las lágrimas de David Bisbal en El Hormiguero al recordar a su padre: “Cada mañana aparece en mi corazón”

El artista visita el programa para presentar sus proyectos y comparte un emotivo recuerdo tras el fallecimiento de su padre.

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

¡Por un fallo de cálculo! La insólita derrota de Javier en El Rosco con David rozando su primer 24 en Pasapalabra

La ‘insatisfacción’ de David por Katy Perry: Javier acierta una canción que conocía en La Pista

La ‘insatisfacción’ de David por Katy Perry: Javier acierta una canción que conocía en La Pista

La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

La lección de Ana Morgade en Pasapalabra sobre primeros auxilios gracias a ‘Stayin’ alive’

Publicidad