La primera reacción de Mónica Carrillo tras las cámaras de 'Mask Singer' al desvelar su identidad: "Nunca pensé que me atrevería a cantar en directo"

La presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana se ocultó detrás de la Mariquita como la máscara invitada del tercer programa de 'Mask Singer: adivina quién canta'.

Mónica Carrillo interpretó 'Someone like you' de Adele y dejó boquiabiertos a los cuatro investigadores.

Después de desvelarse su identidad, hemos charlado con ella detrás de las cámaras y nos ha confesado lo mejor y lo peor de esta experiencia. ¡Pocos sabían que la periodista cantaba también bien!