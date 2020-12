Caniche saca su lado más inocente con 'Oops!... I did it again' de Britney Spears

Esta ha sido la última actuación que hemos visto de Caniche sobre el escenario de 'Mask Singer: adivina quién canta' y es que, el programa llega a su fin con un Asalto Final de lo más emocionante.

Caniche se ha atrevido a cantar el exitazo del año 2004 de Britney Spears, 'Oops!... I did it again' para poder destacar ante su rival, Catrina. ¡Descubre en el vídeo cómo lo ha hecho!