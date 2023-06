Gallo sigue teniendo despistados a los investigadores: ¿de verdad es un futbolista?

Tras su espectacular actuación reviviendo la 'Venezia' de Hombres G, nuestros investigadores han lanzado sus teorías sobre la identidad de Gallo.

Javier Calvo ha querido buscar entre las estrellas nacionales del rock de los 80."Me suena a bar", ha dicho.

Sobre su primer trabajo, Gallo ha asegurado que se estrenó "como vendedor de sellos y monedas". "No se me daba mal -ha aclarado- porque con este piquito de gallo, los clientes me los quitaban de las alas".

Mónica Naranjo se ha mantenido con su apuesta de Santiago Segura, "porque todo lo que toca se convierte en oro y porque siempre ve luz al final del túnel".

Roberto Leal ha lanzado su teoría sobre un deportista, pelirrojo y ganador del Mundial de fútbol: ¡nada menos que Fernando Torres!

Por su parte, Ana Obregón ha afirmado tener dos teorías: una loca y otra más loca todavía. La primera apuntaba hacia Emilio Butragueño. La segunda, siguiendo la referencia de que sus hijos han heredado su profesión, dirigía a Karlos Arguiñano.

Javier Calvo ha descartado su primera apuesta: Chelo García Cortés. Y se ha dejado llevar por la intuición para señalar a un portero rockero, el mítico Mono Burgos.

Finalmente, Javier Ambrossi ha recuperado la teoría de que bajo Gallo hay una mujer, y además andaluza. Y ha acabado apostando por Paz Padilla.

Un estreno que despistó a los investigadores

Tras su debut en ‘Mask Singer’, los investigadores no tuvieron claro si bajo las plumas de gallo estaba un hombre o una mujer. Chelo García-Cortés, José Coronado, Arévalo o Santiago Segura eran las apuestas de los investigadores de ‘Mask Singer’.