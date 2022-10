La versión más especial de Oliver Jaén cantando por Stevie Wonder en ‘La Voz’

Oliver Jaén se ha subido muy seguro al escenario de ‘La Voz’ para demostrar su fantástico potencial vocal cantando ‘Lately’ de Stevie Wonder en las Audiciones a ciegas. Aunque no se giraba nadie durante su actuación, no ha perdido el ánimo en ningún momento.

Laura Pausini no ha parado de repetirse en todo momento que lo que estaba escuchando era verdaderamente perfecto, pero era muy parecido al del propio Stevie Wonder, de todos modos, ha decidido darle una oportunidad de crecer a Oliver y se ha girado en el último momento. ¡Bienvenido!

Oliver Jaén: “Tuve la suerte de trabajar como periodista en la delegación de Cataluña de Antena 3”