Los coaches, con miedo y muchas ganas de la Semifinal de ‘La Voz’: “Quiero saber qué hará el público”

La cuarta edición de ‘La Voz’ ha llegado a su recta final, y esta noche, a las 22:00 horas, seremos testigos de una Semifinal de auténtico infarto en la que el público tendrá todo el poder para elegir qué cuatro talents accederán a la Gran Final.

Nuestros coaches están muy ilusionados por la gala que les espera: afrontan la Semifinal con mucha ilusión después de todo el trabajo que han realizado para tener, cada uno, a dos de sus talents a un paso de la Gran Final. Pero ellos serán meros testigos y no tendrán ni voz ni voto, siendo el público el que votará por sus favoritos.

Además, ya no existen los equipos, por lo que está la posibilidad de que algún coach no tenga representación en la Gran Final, algo que le da miedo a Laura Pausini. La artista italiana no duda del potencial de sus dos talents, pero teme que se queden a las puertas de la Gran Final: “Tengo miedo, me encantaría que los dos llegaran a la Final”.

"Tengo miedo de quedarme solo"

Un miedo que también comparten Antonio Orozco y Luis Fonsi. El catalán también es consciente de todo lo que han trabajado sus talents, y confía en que puedan seguir adelante para tener “una Final preciosa”. El puertorriqueño, por su parte, está muy emocionado de llegar a una fase en la que todo el peso recae sobre el público, pero el miedo también se deja asomar: “Tengo miedo de quedarme solo, no por mí, sino por perder a dos grandes voces”, comenta.

El único coach que mantiene la ilusión por encima de todo es Pablo López, y es que el malagueño ha hecho de todo en ‘La Voz’, y le parece bonita la mecánica de la Semifinal: “El público es el que manda al fin y al cabo, cuando el público manda somos felices, pase lo que pase”. ¡Qué ganas de esta Semifinal!