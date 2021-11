Tomasa Peña:"Me he sentido como una princesa"

"Tomasa me transmitió un aire familiar" asegura Baltasar G. Pinel. Tomasa Peña confiesa que aprendió a hablar a la vez que cantaba. La talent de 'La Voz' se pone en las manos del director artístico de MAC Europa para resaltar con su look en 'La Voz'.

"Cuando me maquillan me gusta que la piel me la dejen natural, pero con una mirada intensa" afirma la talent de 'La Voz'. Los ojos son la ventana del alma para Baltasar G. Pinel, y ha buscado un look de proximidad y ternura para Tomasa Peña.

Descubre el maquillaje de Tomasa Peña con MAC.