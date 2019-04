VALORACIÓN | ASALTOS LA VOZ

Mar Valdés ha protagonizado una actuación brillante interpretando el tema ‘I’d rather go blind’ y ha recibido las felicitaciones de los cuatro coaches y sus asesores. Por su parte, David Bustamante no ha dudado en confesarle su admiración a la talent: “Me cantas como le has cantado a Antonio Orozco y me caigo aquí muerto, me has hecho sentirme pequeño”.