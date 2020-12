Johanna Polvillo canta ‘I believe I can fly’ en La Final de ‘La Voz’

Johanna Polvillo ha vuelto a subirse al escenario de ‘La Voz’ para impresionar con su magistral voz.

La finalista del equipo de Antonio Orozco ha demostrado que su torrente vocal no tiene barreras y se ha dejado la piel al cantar el bonito tema ‘I believe I can fly’ de R. Kelly en una versión de Yolanda Adams. ¡Vuelve a ver la actuación al completo!

