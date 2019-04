VALORACIONES | ASALTOS LA VOZ

Luis Fonsi ha confesado que siente un poco de remordimientos por no haberse dado la vuelta en las Audiciones a ciegas tras ver la brillante actuación de Beatriz Pérez en los Asaltos de ‘La Voz’ intepretando ‘All I ask’ de Adele. El coach ha admitido a Pablo López que siente “envidia sana”.