La trayectoria de Manuel Ayra: de ser finalista en La Voz Kids 2019 a ganar La Voz 2024 junto a Orozco

Manuel Ayra se ha convertido en el ganador de La Voz 2024. El talent ha conseguido el 41% de los votos del público, y por tanto, se ha convertido en la mejor voz de este país.

Con un estilo único, el talent de 19 años enamoró a Antonio Orozco en las Audiciones a ciegas con una versión de Pablo Alborán. Solo el coach catalán giró su silla y estaba muy convencido de los lejos que podía llegar Manuel.

Para Manuel no era su primera vez en el escenario. El joven participó en La Voz Kids 2019 en el equipo de David Bisbal, siendo uno de los finalistas del equipo del almeriense. No llegó a ganar, pero eso no le hizo dejar de luchar por sus sueños y presentarse a la versión de adultos de La Voz.

La realidad es que Manuel ha ido sorprendiendo en cada una de las fases de la edición. En la Gran Batalla, Dani Fernández ya apuntó que Manuel tenía mucho talento y por eso fue uno de los elegidos por su coach.

Pero si nos tenemos que quedar con una actuación de Manuel, sin duda es 'Abril con anestesia'. En los Asaltos, Manuel se la jugó con un tema del propio Pablo López y consiguió poner en pie a todo el plató. El propio Pablo López no dudo en acercarse a darle las gracias por lo que acaba de hacer y no dudo en explicar el significado de la canción.

Una actuación con la que Manuel logró el pase automático a los Directos de La Voz por parte del equipo de Orozco, demostrando que tenía el apoyo total de su coach.

El coach llegó a la primera Semifinal con solo tres voces en su equipo, entre ellas la de Manuel. Era el coach con menos talents en su equipo lo que significaba que solo uno de ellos seguiría en el programa.

Orozco lo dejó en manos del público, que con sus votos decidieron que Manuel fuera el favorito y aspirar así a ganar el formato.

Manuel era el único representante del equipo de Orozco para la última Semifinal, una gala en la que el talent cumplió su sueño de cantar junto a grandes artistas: Manuel compartió escenario con Dani Fernández o Antonio Orozco.

Sin duda, esta noche cuando Eva ha dicho su nombre y se ha coronado como el ganador de La Voz 2024 el joven no se lo podía creer. Su coach, Antonio Orozco, tampoco. La emoción que han sentido ha sido enorme y el talent le ha dado la segunda victoria como coach a Antonio Orozco en las ediciones del formato en Antena 3.

Una Final en la que Manuel ha vuelto a conquistarnos con otro tema de Pablo Alborán y con el que se ha convertido en el ganador de la edición. Una trayectoria con una enorme evolución en la que Manuel nos ha enamorado y mucho. ¡Enhorabuena!