Ocho talents pasan a la Semifinal de La Voz 2023 tras una emocionante gala en Directo

Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú han abierto los Directos de La Voz 2023 con una actuación muy especial.

Los cuatro coaches han cantado Nada es para siempre, un tema del puertorriqueño con el que han comenzado la gala. Un momento único, en el que los cuatro han compartido el mismo sentimiento: su gran pasión por la música.

Lo primero de la noche ha sido saber que concursante de El Regreso volvía a La Voz. El público ha decidido con sus votos que María se convirtiera, de nuevo, en concursante de pleno derecho. La joven ha decidido irse al equipo de Luis Fonsi para empezar una nueva aventura en el concurso.

Equipo Luis Fonsi: Elsa y Phindile

Luis Fonsi ha sido el primer coach en abrir los Directos de La Voz 2023. Sus cuatro talents nos han impresionado con grandes actuaciones. La primera, Phindile, ha cautivado con This is me, mientras que Lucía Campa nos ha llegado al corazón con un tema de Fito y Fitipaldis.

Los siguientes, el trío La Llave, nos han conquistado con una versión de Admv y Elsa nos ha enamorado a todos derrochando elegancia y una gran sentimiento con Vas a quedarte de Aitana.

Tras la actuación de los cinco, los espectadores han decidido que sea Elsa la que pase a la Semifinal de La Voz. Luis Fonsi ha tenido que tomar la última decisión de la edición y ha sido la más complicada. Tras mucho pensarlo, ha optado por Phindile como semifinalista de su equipo.

Equipo Pablo López: Pablo y Lucas Feliz

Pablo López ha sido el siguiente coach en hacer frente a los Directos. La cosa empezaba fuerte con Lucas Feliz que nos ha sorprendido con Part of your world de La Sirenita. Julieta ha interpretado uno de los temas más especiales de la noche, mientras que María del Mar ha llegado al alma con Vuelves de Rozalén.

El último en el equipo ha sido Pablo Verdeguer que ha hecho su propia versión de Clima Tropical con la que ha transmitido un sin fin de emociones.

Los espectadores han hablado y han decidido que Pablo se convierta en semifinalista del equipo de Pablo López y el coach lo ha tenido claro desde el primer momento: Lucas Feliz ha completado esa última plaza.

Equipo Antonio Orozco: Miguel Carrasco y Nereida

Antonio Orozco ha estrenado los Directos con Noemi, la talent ha hecho una gran actuación con un tema de The Police. Alejandro, que ha sido el siguiente talent en subirse al escenario, lo ha dado todo en el escenario con Y vuelo de Vanesa Martín.

Miguel Carrasco se ha estrenado en su nuevo equipo con una actuación estelar al cantar por C. Tangana y Nereida ha puesto el broche de oro al equipo emocionando con La Llorona.

El público se ha quedado con la voz de Miguel a quien le ha convertido en Semifinalista de La Voz y el coach no ha dudado en pasar a Nereida a la Semifinal de La Voz. ¡Enhorabuena!

Equipo Malú: Larisa y Dária

Malú ha sido la última coach en escuchar a sus cuatro artistas. Dária abría su equipo con The Voice Within, con una actuación que nos ha dejado sin palabras. Bárbara Calipso nos ha maravillado con un tema de Ariadna Grande y la pasión de Luna Orleans ha maravillado a Malú una vez más al cantar El día que me quieras.

Por último, Larisa cerraba el equipo y la noche con una actuación impresionante. Tras los votos, el público ha decidido que Larisa se convierta en semifinalista en el equipo de Malú y la coach ha pasado el peor rato de la noche al tener que decidirse por Dária.

¡Ya tenemos a los ocho semifinalistas de La Voz 2023!