Phindile hace rugir el escenario de La Voz con This is me: "Lo que haces es impactante"

Phindile se ha subido al escenario de La Voz muy segura de sí misma. La talent que nos enamoró cantando en el Asalto Final junto a Pablo López un tema de El Rey León, ha vuelto a demostrar que tiene un talento único.

No es de extrañar que su voz nos parezca de otro mundo. La talent interpreta a Rafiki en el musical de El Rey León tal y como nos enseñó en el Asalto Final de La Voz.

Esta noche ha vuelto a demostrarnos su gran voz al cantar This is me de El gran Showman en los Directos de La Voz.

Una canción con la que su voz ha traspasado la pequeña pantalla y nos ha llegado al corazón. Su coach no ha dudado en decirle unas bonitas palabras: "Lo que haces es impactante", ha señalado. ¡Ha sido una autentica pasada!