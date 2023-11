Fuerza y constancia: ¡Noemi impresiona con Every breath you take en los Directos de La Voz!

Noemi ha sido una de las talents que más ha progresado en su paso por La Voz. La joven, que participó hace unos años en La Voz Kids en el equipo de Melendi, está logrando una nueva oportunidad en el equipo de Antonio Orozco.

Noemi es un claro ejemplo de que las segundas oportunidades existen. La talent se presentó el año pasado a las Audiciones a ciegas de La Voz, pero no logró convencer a ninguno de los coaches.

Este año, Antonio Orozco ha visto su gran potencial y gracias a su confianza y al apoyo del público ha llegado a esta nueva fase.

Esta noche Noemi ha demostrado su gran fuerza y potencial en el escenario. La talent ha cantado Every breath you take, un tema de The Police. ¡Menuda presencia!