Pablo López se rompe durante actuación de Kelly y explica el motivo de su emoción en 'La Voz'

La voz de Kelly es única y cuando se sube al escenario consigue que la música atraviese los corazones y llegue hasta el alma de los espectadores.

Su interpretación de 'When we were young', de Adele, no ha dejado indiferente a nadie y la robado alguna que otra lágrima a los presentes en el plató.

Pablo López ha sido una de sus 'víctimas', quien no ha podido evitar emocionarse durante su actuación en La Final de 'La oz'.

Acto seguido, el coach ha confesado el motivo de sus lágrimas ante la canción que le ha valido al talent alzarse con la victoria en el programa. ¡Aún se nos eriza la piel!