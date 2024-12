Fonsi revela la foto de su primer contrato y se ríe de su look: “No estoy muy orgulloso”

Antes de la última Semifinal, Luis Fonsi se ha reunido con sus tres talents presentes en esta instancia de La Voz.: Alan, Rocío y Ricardo.

El coach estaba muy emocionado porque sabía que iba a ser una gran noche para sus chicos. Aunque a la hora de la verdad, solo Alan ha conseguido llegar a la Gran Final junto a Lola Eme, Manuel y Gara.

Con sus tres talents ha querido hablar de momentos importantes en la vida. Aquellos que suponen el inicio de algo, un punto de inflexión o que simplemente sean muy especiales para cada uno. Fonsi ha llevado consigo una foto que significa mucho para él.

Eso sí, el coach puertorriqueño avisa: “No estoy muy orgulloso porque mi look no era el mejor”. Rápidamente, sus talents esbozan una sonrisa antes de enseñarles, pidiéndoles que no se rían, una imagen que se podría decir que es histórica, tanto para Fonsi como para la música: ¡la foto de su primer contrato!

Fonsi enseña esa foto en la que, según él, no sale muy favorecido: un jovencísimo Luis firmando su primer contrato discográfico, “el día que se logró mi sueño”, ha señalado el coach, añadiendo que le plantaron delante un montón de páginas que ni leyó, como todos cuando firmamos cualquier cosa. Así, se iniciaba el sueño de Luis Fonsi, un anhelo que es muy probable que sus talents también tengan y que seguro conseguirán en el futuro.

“Comparto este momento con ustedes porque no sabía qué iba a pasar, como en este programa”, ha comentado el coach, haciendo alusión a que nadie sabe qué puede pasar en un concurso como La Voz, porque “ganar o perder es un momento, pero después de esto comienza todo”.

Los talents guardan consigo la experiencia de La Voz y, ganen o pierdan, saben que el concurso es un paso más en una carrera que promete muchísimo. ¡Dale al play y no te pierdas la foto de Fonsi y su historia!

La última Semifinal fue una noche muy emotiva para Fonsi porque, gracias al baúl de los recuerdos, hemos podido ver una entrañable foto del coach, casi un bebé, en brazos de su abuelo. Una imagen que le ha roto y que apenas ha podido contener sus emociones.

El coach ha comentado todo lo que hay detrás de esa foto y todo lo que significaba para él su abuelo, ¡haz clic en el vídeo y no te pierdas nada!