Antonio Orozco recuerda qué le hacía su madre en su infancia: “Me ponía coletas, me vestía de niña y me llamaba Manuela”

La última Semifinal de La Voz ha sido muy emotiva para nuestros talents, sobre todo para los cuatro que se han convertido en finalistas de una edición muy reñida. Lola Eme, Gara, Alan y Manuel, uno de ellos será la mejor voz del país, y lo descubriremos en la Gran Final de La Voz.

Pero esa noche también ha sido muy emotiva para los coaches gracias al baúl de los recuerdos. Fonsi, por ejemplo, nos contaba cosas de su abuelo, que tristemente falleció hace muy poco, como que, gracias a él, la música es muy importante en su familia.

Antonio Orozco ha sido el protagonista de uno de los momentos más hilarantes de la última Semifinal, e incluso de toda la edición de La Voz. En pantalla aparece un jovencísimo Antonio en un triciclo. Pero detrás de esa bonita imagen se esconde una historia que Orozco no ha desaprovechado la oportunidad para contar.

“Quiero hablar de este momento, me voy a acordar especialmente de mi madre”, ha arrancado el coach sobre una anécdota de su infancia en la que su madre Carmen, a la que todos queremos y adoramos, ¡le vestía como una niña!

“Aprovechó para tener ese pelo largo, lacio y rubio para ponerme coletas, me vestía de niña preciosa, me llevaba al mercado y me llamaba Manuela”, ha señalado Orozco ante una atónita Eva González que no podía aguantarse la risa.

“Durante muchos años, tenía dos personalidades: Antonio José en casa, y Manuela en la calle”, ha añadido el coach. Eva González no se lo podía creer, “es que no tiene vergüenza”, ha alcanzado a decir la presentadora de La Voz entre tanta risa.

Para coronar la anécdota, Antonio ha comentado que su madre siempre quiso tener una hija, pero no tuvo esa suerte, por lo que se “inventó” una. ¡Qué arte tienes, Carmen! Además, Orozco ha complementado su rocambolesca historia de la infancia con lo que significa para él L’Hospitalet, la tierra donde nació. ¡Dale al play y no te pierdas nada!