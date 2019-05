MEJORES MOMENTOS | AUDICIONES A CIEGAS | LA VOZ SENIOR

Gonzalo Fernández no se ha ido con las manos vacías de ‘La Voz Senior’. Durante las Audiciones a ciegas no ha conseguido conquistar a ningún coach y no ha podido pasar a la siguiente fase del programa pero, encandilado con su trayectoria profesional, David Bisbal se ha lanzado a cantar con el talent un pequeño fragmento de ‘En la casa de Inés’. ¡Bravo!