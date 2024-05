El TOP 5 de las Audiciones a ciegas de La Voz Kids: estos son los momentos más votados

Cruzamos el ecuador de las Audiciones a ciegas llevando por bandera las emociones a flor de piel. Las primeras galas de La Voz Kids han estado cargadas de momentos divertidos, superbloqueos, dúos inesperados y mucho talento. Vosotros habéis votado por vuestro momento favorito en el ranking de cada programa, ¡y estos son los resultados!

David Bisbal canta junto a Valeria 'Lo tenga o no'

Cantar con tu coach favorito es uno de los regalos más bonitos que los talents se llevan de La Voz Kids. Un regalo, ¡que va en ambas direcciones! Valeria cumplió un sueño en la primera noche de Audiciones a ciegas al pedirle a David Bisbal interpretar juntos ‘Lo tenga o no’. Y Bisbal no pudo disfrutar más de ese momentazo, que acabó en un mágico abrazo entre el coach y la pequeña talent.

¡Lola Índigo superbloquea a Melendi!

Los superbloqueos llegan pisando muy fuerte a La Voz Kids, y Lola Índigo también. La coach ya puede presumir de usar muy bien esta nueva herramienta a pesar de ser la benjamina de la edición. Jamás olvidaremos su divertido superbloqueo a Melendi tras un pequeño complot entre ella y Bisbal.

La versión más especial de El tonto con Alira y Lola Índigo

Hay voces especiales, y luego está la de la pequeña Alira, que con tan solo 9 años nos robó el corazón en el segundo programa cantando Don't stop believin'. Pero la sorpresa no acababa ahí: la talent no dudó en pedirle a Lola Índigo interpretar juntas El tonto, y la combinación no puede ser más mágica. ¡Compruébalo tú mismo!

Lucía y Carolina se emocionan cantando con Melendi

Una actuación que nos pellizcó el corazón fue la de Lucía y Carolina en la tercera gala. Las hermanas confesaron ser muy fans de Melendi y no perdieron la oportunidad de pedirle al coach cantar con ellas Tu jardín con enanitos. Lo que no esperábamos era acabar todos emocionados hasta las lágrimas. ¡Dale al play e intenta no llorar con este momentazo!

Amor y Lola Índigo comparten escenario cantando Luna

Y hablando de uniones de voces mágicas: que alguien nos explique cómo puede caber tanta ternura encima de un escenario. Amor y Lola Índigo demostraron una complicidad única al ritmo de Luna, uno de los temas más conocidos de la coach.

Cuesta creer que hayamos vivido tantos momentos inolvidables en tan solo cuatro noches de La Voz Kids. Y es que cada gala es una aventura épica con una banda sonora espectacular. Un viaje en el que no podríamos estar mejor acompañados.

Muy atentos a los próximos programas porque como ya os podéis imaginar, ¡lo mejor todavía está por venir!