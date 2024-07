“De talento vas sobrada”: Estefanía demuestra su gran voz en la Semifinal

La siguiente coach en enfrentarse a la Semifinal es Rosario. La coach tiene cuatro voces espectaculares con la que espera ganar por primera vez La Voz Kids.

La primera en subirse al escenario ha sido Estefanía. La talent ha evolucionado una barbaridad y eso es algo en lo que ha querido hacer mucho hincapié Rosario.

Estefanía ha interpretado ‘The house of the rising sun’ en la versión de The Animals, una actuación con la que ha demostrado su espectacular voz.

Rosario ha tenido palabras muy bonitas para ella: “Poco a poco te has ido sintiendo más segura de ti misma, de talento vas sobrada”, señalaba la coach.

¡Ha sido espectacular! Rosario lo tendrá muy complicado esta noche para elegir a los finalistas.