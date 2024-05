El sentimiento de Alejandro conmociona a Rosario: “Te lo mereces”

Alejandro tiene 12 años y nunca se había presentado a La Voz Kids porque era muy pequeño. Es todo un fanático del programa, de hecho, en su cumpleaños le hicieron una fiesta de La Voz Kids.

El talent llega dispuesto a dar su mejor versión e intentar convencer al menos a uno de los coaches.

Alejandro ha cantado ‘She used to be mine’ de Sara Bareilles. Un tema con el que ha brillado en el escenario.

Parecía que Alejandro no iba a entrar en el concurso hasta que Rosario ha girado su silla en el último segundo. Alejandro no ha podido evitar la emoción cuando ha visto a la coach girarse.

Rosario ha visto momentos muy especiales en la canción y es que Alejandro lo ha hecho muy bien a pesar de los nervios.

¡Qué alegría se ha llevado Alejandro! Ya está dentro de La Voz Kids y empieza una nueva aventura en su vida.