Rosario y el gran formato que es ‘La Voz Kids’: "Tengo en el cuerpo algo de 'La Voz' que no se va a ir nunca"

Antena 3 estrena este sábado la nueva edición de ‘La voz Kids’. El formato de gran éxito vuelve a las noches de los sábados. David Bisbal, Rosario, Sebastián Yatra y Aitana serán los coaches de esta nueva edición que promete emocionarnos.

Los coaches han hablado de lo importante que es este formato en televisión y de lo que supone para ellos en sus carreras profesionales: “Llevo muchísimos años haciendo ‘La Voz’ y puedo decir que para mí todo ha sido positivo”, ha señalado en la rueda de prensa en la nueva edición.

Para Rosario, este programa es algo más que un programa: “He tenido momentos en este programa que no olvidaré nunca. He llorado, he reído, he hecho vínculos con niños que luego los he visto crecer…”, confiesa.

La artista reconoce que cuando el programa se acaba ellos siguen teniendo una bonita amistad: “Yo me siento muy querida por los niños y a mí solo me ha dado satisfacciones este programa”, confiesa.

Y es que, para Rosario, que se conoce el formato como la palma de su mano, ha reconocido que ha cambiado durante las ediciones del concurso: "Tengo en el cuerpo algo de 'La Voz' que no se va a ir nunca dentro de mí", añade. ¡No te pierdas la nueva edición este sábado a las 22.00h en Antena 3!