David Bisbal: "Cada vez es más difícil, pero cada año salen nuevos niños prodigio"

Ya falta muy poco para poder disfrutar de la nueva edición de ‘La Voz Kids’. El sábado se estrena en Antena 3 ‘La Voz Kids’. David Bisbal, Aitana, Sebastián Yatra y Rosario lucharán por conseguir la mejor voz del país.

Los cuatro coaches han coincidido en que es muy diferente vivir el programa en directo que luego verlo en la televisión: “Cuando nosotros vemos el programa en televisión con nuestras familias nos dicen algo, por ejemplo, Rosanna me dice: pero ¿cómo no te has dado la vuelta? Ya no te hablo”, ha contado entre risas.

Aitana ha reconocido que también la pasa cuando está en casa: “El año pasado fue mi primera edición y cuando luego vi el programa no me podía creer que no me hubiese girado”, ha señalado.

Bisbal ha querido hacer hincapié en que cada año les resulta más difícil elegir: “Eso es lo que tenemos que destacar y valorar, con la cantidad de ediciones que se han grabado y cómo es posible que cada año salgan niños prodigio, voces extraordinarias y que salgan niños cada vez más preparados”, ha confesado.

¡No te pierdas el gran estreno de ‘La Voz Kids’ en Antena 3!