Así son los ocho finalistas de 'La Voz Kids': sus mejores momentos y actuaciones

El viernes a las 22:00 horas, llega la esperada Final de ‘La Voz Kids’, ¿quién de los ocho finalistas será quién se lleve el premio? El ganador del programa optará a conseguir una beca de 10.000€ para seguir con su formación musical. Además, grabará un single con Universal Music.

Los finalistas de David Bisbal

Manuel Ayra (14 años, Cádiz)

Manuel Ayra sueña con ser cantante como su abuelo. Bondadoso y puro corazón, utiliza la música como forma de expresión.

Comenzó en las Audiciones a ciegas con un pleno de los cuatro coaches tras interpretar una versión aflamencada del bolero 'Si a veces hablo de ti' de Moncho. El talent decidió entrar dentro de ‘La Voz Kids’ en el equipo de David Bisbal. En las Batallas, Samuel Martín, Marcos Moreno y Manuel Ayra pusieron todo su sentimiento interpretando el bonito tema 'Desencuentro' de Pablo Alborán.

Manuel se ganó un puesto en la Final tras una increíble actuación en la Semifinal. Con un imponente ‘skyline’ de fondo, conquistaba cantando ‘Tu refugio’ de Pablo Alborán.

Rocío Avilés (14 años, Sevilla)

Rociera de corazón y cantautora por vocación, Rocío Avilés no puede vivir sin su piano. De mayor quiere ser como su ídolo, Vanesa Martín. En 'La Voz Kids' se enfrenta a uno de los mayores retos de su vida, cantar sin su hermana Lola, concursante también finalista de esta edición.

Rocío Avilés demostró en las Audiciones a ciegas su atrevimiento habiendo elegido una canción de uno de los coaches. En concreto, ha escogido 'No te pude retener', de Vanesa Martín. Su actuación provocó que David Bisbal bloquease a Vanesa Martín, ¡un momento del que después se arrepintió!

Para poder cumplir su sueño, Vanesa Martín interpretó con ella eu propio tema tras escucharla cantar en el Último Asalto. Un momento único en el que se percibía la emoción de la talent en la cara.

Y la talent sevillana se ganó un puesto en la Final tras cantar ‘Vuelvo a verte’ de Malú. La joven disfrutó del concurso pudiendo cantar al lado de su ídolo: Vanesa Martín y además, viendo como su hermana, Lola Avilés, cumplía su mismo sueño dentro del equipo de la coach malagueña. ¡Dos hermanas en la Final!

Los finalistas de Vanesa Martín

Lola Avilés (12 años, Sevilla)

Lola Avilés es la hermana de Rocío Avilés, la finalista del equipo de David Bisbal. No son gemelas ni mellizas, pero como si lo fueran porque se complementan y se necesitan. Se autoproclama bética y rociera hasta la médula. Quiere vestir el uniforme de la Policía Nacional porque asegura que lo suyo es poner orden. Lleva cantando toda la vida junto a su hermana, pero ahora, viene a demostrar su talento sola.

Lola Avilés cumplió uno de sus sueños en las Audiciones a ciegas tras cantar ‘Mi amante amigo’ de Rocío Jurado y conquistar a Vanesa Martín, la coach con la que se quería ir. Además, con su hermana ya dentro de ‘La Voz Kids’, protagonizaron un momento único cantando las tres juntas el tema ‘No te pude retener’.

En las Batallas, Lola se ganó su puesto dentro de su equipo tras cantar con Samantha Fonseca y Nazaret Moreno el tema 'Arráncame', también de Vanesa Martín. Finalmente, con su impresionante voz y una puesta en escena bastante colorida jugando con efectos de vídeo e ilusiones ópticas, Lola Avilés convenció a Vanesa Martín de que ella merecía ser una de sus elecciones para la Final tras cantar ‘Te espero aquí’ de Pablo López.

Javier Crespo (15 años, Córdoba)

Javier Crespo es amante de las series de televisión y la percusión. Nació con una malformación en la mano izquierda y solo tiene dos dedos, pero eso no le impide hacer vida normal. Es la tercera vez que se presenta al casting, pero su afán de superación y sus ganas por la música nunca le han hecho tirar la toalla.

En las Audiciones a ciegas, consiguió girar las sillas de los cuatro coaches de 'La Voz Kids' tras cantar ‘All I want’ de Kodaline. Vanesa Martín, Melendi, Rosario Flores y David Bisbal lucharon por llevarse la voz del joven en el concurso: "Eres un participante digno de que nos demos la vuelta los cuatro". Finamente, decidió irse al equipo de Melendi.

En las Batallas todo cambió para el talent. Javier Crespo, Adrián Belmonte y David Cabot sorprendieron a todos con una impecable versión del tema 'Give me love' de Ed Sheeran. Vanesa Martín logró robar a Javier tras no haber sido elegido y pasó a formar equipo de la coach malagueña.

Javier Crespo se ganó un puesto en la Final con su interpretación de ‘When we were young’ de Adele. Desde luego, consiguió emocionar a los coaches haciendo incluso que Vanesa Martín no pudiese contener las lágrimas.

Los finalistas de Melendi

Jesús del Río (8 años, Madrid)

Jesús del Río pisó las Audiciones a ciegas con tan solo 7 años y ya se proclamó un auténtico rockero. Escucha Iron Maiden y Steve Vai, los culpables, sus padres, que le han puesto esta música desde que nació. Apasionado de la lectura, siente fascinación por la época antigua, Egipto y sus pirámides. Seguro de sí mismo, presume de tener un gran vozarrón.

Desde las Audiciones a ciegas, a todo el mundo les sorprendió el espíritu rockero de Jesús del Río. El pequeño logró un merecidísimo pleno en ‘La Voz Kids’ tras su revolucionaria interpretación de ‘Highway to hell’ de AC/DC y eligió pertenecer al equipo de Melendi. ¡Un momento único!

En las Batallas, logró pasar a la siguiente fase tras cantar al lado de Lucas Mesa y Alejandro Marín la canción 'Locked out of heaven', del gran Bruno Mars. Ya en la Semifinal, el pequeño ha querido que su espíritu rockero sea el que le lleve a la Final tras cantar el temazo ‘Back in black’: "Lo hago mucho mejor que el cantante de AC/DC", confesaba antes de salir al escenario.

Levi Díaz (11, Barcelona)

Es la segunda oportunidad de Levi Díaz en ‘La Voz Kids’. Este año, pudo superarse a sí mismo luchando por entrar en el concurso. Las palabras de Melendi fueron las que hicieron que volviese a presentarse y por esa razón, escogió pertenecer a su equipo tras ver que se giraba en las Audiciones a ciegas tras su interpretación de ‘Warrior’ de Demi Lovato.

En las Batallas, logró continuar dentro del programa tras una actuación impecable cantando ‘Diamonds’ de Rihanna con Lisbel Francisco y Haizea Roldán. Finalmente, Levi Díaz se plantó en la Semifinal con mucha hambre de seguir progresando en el programa. Su espectacular voz despertó gestos de admiración por parte de los coaches durante su increíble interpretación del tema ‘Alive’ de Sia.

Los finalistas de Rosario

Nazaret Moreno (8 años, Sevilla)

Sevillana de raza por sus orígenes, aficiones y estilo. Nazaret Moreno de mayor quiere ser cantante de sevillanas, como su padre, que se dedica profesionalmente a ello. Es muy presumida, siempre acompañada por un lazo conjuntado con la ropa que lleva.

En las Audiciones a ciegas, logró convencer a Vanesa Martín de que debía estar en ‘La Voz Kids’ tras su interpretación de 'Señora' de Ecos del Rocío. Pero fue en las Batallas cuando pasó a ser una pequeña ‘monstrua’ del equipo de Rosario. Un robó que causó mucha ternura.

Un momentazo que vivió Nazaret fue en el Último Asalto, cuando interpretando el mismo tema de Audiciones, pero ahora ya en el ‘Team Rosario’ le cantó con mucho arte y sentimiento a su coach.

A pesar de tener tan solo 8 años, Nazaret Moreno no lo ha dudado y se atrevió con la canción de ‘Olvidé respirar’ de India Martínez. Algo que, sumado a su gran puesta en escena, ha hecho de esta actuación, un auténtico show y le ha dado el pase a la Final.

Jesús Montero (9 años, Sevilla)

Es tan fan del programa que tiene una réplica del sillón de ‘La Voz Kids’ en el salón de su casa. Bromista empedernido, tiene claro que su registro son las baladas. Es mago, experto en monedas y cartas y veloz en recogida de vasos. No le asustan los retos, ni las cámaras ni los focos.

Rosario consiguió a Jesús en las Audiciones a ciegas tras bloquear a David Bisbal. La tierna voz del pequeño cautivó a todos cantando ‘Me cuesta tanto olvidarte’ de Mecano. Un tema que pudo compartir al lado del coach almeriense a pesar de pertenecer al ‘Team Rosario’.

El pequeño siguió ganándose puestos en las siguientes fases gracias a su carisma y sensibilidad. En las Batallas, emocionó cantando con Santiago Padilla y Alison Fernández el tema 'A puro dolor' de Son By Four. En el Último Asalto incluso pudo cantar al lado de Blas Cantó el tema ‘Complicado’ protagonizando un gran momentazo.

Finalmente, Jesús Montero demostró que tiene muchas ganas de ser un gran artista y se lució durante la Semifinal con la interpretación de un tema muy conocido por todos: ‘No me doy por vencido’ de Luis Fonsi. A pesar de ser una canción con esencia propia, el pequeño talent logró ponerle su propio espíritu y ganarse un puesto en la Final de ‘La Voz Kids’.