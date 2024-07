Juan Francisco y Rafael, dos voces flamencas para la Final en el equipo de Rosario

Rosario ya ha escuchado a sus cuatro semifinalistas y ahora llega el momento de decidir.

Estefanía ha cautivado con su versión de ‘The house of the rising sun’, Rafael ha interpretado ‘Armadura’ de Niña Pastori.

Por su parte, Nadia ha brillado con ‘Killing me softly with his song’ y Juan Francisco ha sorprendido con ‘Entre sobras y sobras me faltas’.

El público, con sus votos, han decidido que Juan Francisco sea el primer finalista en el equipo de Rosario.

Sin duda, esta Juan Francisco se ha superado y ha hecho su mejor actuación de todo el concurso, algo que el público ha premiado ya que ha sabido conectar con ellos.

Rosario tenía que tomar su decisión y ha decidido que Rafael sea el segundo finalista de su equipo. Es cierto que la de esta noche no ha sido su mejor actuación: “Estabas hoy muy nervioso”, pero Rosario sabe su potencial y confía mucho en él.

Rafael Amador y Juan Francisco llegarán a la Final de La Voz Kids para luchar por ganar el concurso. ¿Será uno de los dos el ganador de la edición?