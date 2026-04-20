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Los coaches ‘vuelan’ en la nueva edición de La Voz Kids tras una actuación que lo cambia todo

La emoción y la sorpresa marcan el adelanto de la nueva temporada, con una actuación que provoca una reacción única en los coaches.

Los coaches ‘vuelan’ en la nueva edición de La Voz Kids tras una actuación que lo cambia todo

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Celia Gil
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La Voz Kids 2026 está a punto de arrancar, pero antes hemos desvelado su espectacular tráiler que da el pistoletazo de salida a lo que será su séptima edición en Antena 3.

El tráiler arranca con una escena cargada de nervios, pero con mucha ilusión: una niña se sube al escenario de La Voz Kids con los nervios a flor de piel mientras los coaches escuchan atentamente su audición.

En cuanto comienza a cantar, su voz deja completamente impactados a Ana Mena, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Edurne, que no pueden ocultar su sorpresa ante el nivel de la talent. La emoción crece segundo a segundo hasta transformar el momento en algo mágico.

Cuando finalmente pulsan el botón, los coaches empiezan a volar, reflejando la intensidad de lo que les ha hecho sentir la actuación.

Un adelanto que anticipa una temporada en la que las voces volverán a ser las verdaderas protagonistas y donde cualquier actuación puede cambiarlo todo. ¡No te lo puedes perder!

Una nueva edición llena de grandes talentos

La nueva temporada de La Voz Kids llegará con un enorme nivel de actuaciones y emociones a flor de piel. Además, marcará el estreno de Ana Mena como coach y traerá consigo momentos muy especiales junto a Luis Fonsi, Antonio Orozco y Edurne.

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