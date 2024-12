¿Cómo viven las Navidades los presentadores de La ruleta de la suerte? ¡Jorge Fernández y Laura Moure nos lo cuentan!

¿Te has preguntado alguna vez cómo viven la Navidad los presentadores de La ruleta de la suerte? Jorge Fernández y Laura Moure han decidido compartir con todos nosotros sus recuerdos, tradiciones y deseos para estas fiestas.

Cuando les hemos preguntado sobre los propósitos de Año Nuevo, Laura ha preferido guardar los suyos en secreto, dejando a todos con la intriga de cuáles serán los planes que tiene para el 2024.

Al hablar de su infancia, ha recordado que lo que más ilusión le hacía no era el contenido de los regalos, sino ¡las cajas de cartón gigantes! Tanto que, si no había un regalo con una caja grande, sus padres le regalaban una vacía. Jorge, por su parte, ha recordado que el mejor momento de sus navidades era cuando venían sus primos desde Granada, especialmente su primo mayor, con quien no perdía oportunidad para “liarla” dentro y fuera de casa.

Al hablar de sus películas navideñas favoritas, Laura se ha declarado fan de ‘Eduardo Manos Tijeras’. Jorge, sin embargo, ha optado por una más tradicional: ‘La gran familia’, aunque ha mencionado que ‘Solo en casa’ es la película que más ha visto y que nunca falla en su lista de pelis navideñas.

Respecto a los regalos, Laura ha preferido no compartir lo que ha pedido a los Reyes Magos para que se cumplan sus deseos, mientras que Jorge ha asegurado que hace años dejó de pedir cosas específicas y simplemente disfruta de lo que llega, aunque reconoce que cada año recibe menos. Eso sí, ambos están de acuerdo en algo: ¡nada de carbón este año!

Para despedirse, han querido enviar un mensaje lleno de cariño a sus seguidores en el que les desearon a todos una feliz entrada de año y han expresado su gratitud hacia el público, destacando lo mucho que valoran el apoyo que les dan cada día.

Y tú, ¿cómo celebras las navidades? ¡Cuéntanos tus tradiciones y disfruta de estas fiestas como Jorge y Laura!