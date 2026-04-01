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Mejores Momentos | 1 de abril

Juan y Gema caen en el gajo de los 1.000€ en el mismo panel…con recompensas diferentes

El fallo de Juan, cuando contaba con 2.000€ en su marcador, ha hecho que Gema caiga en el mismo gajo.

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Juan y Gema caen en el gajo de los 1.000€ en el mismo panel…con recompensas diferentes

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Adrián Moreno
Publicado:

Si ya de por sí es difícil que la ruleta brinde a los concursantes el gajo de los 1.000€, todavía lo complica más que lo haga dos veces en el mismo panel. Juan ha conseguido caer en el gajo, doblando la cantidad al repetir la consonante.

Pero igual que te lo da, la ruleta te lo quita, como le ha pasado a Juan tras caer en el ‘pierde turno’ y perder los 2.125€ que acumulaba en su marcador. Al llegar el turno a Gema, en su segunda tirada, ha vuelto a caer en el gajo de los 1.000€.

Tras doblar también la cantidad, llegando a los 2.000€, Gema no se lo ha pensado dos veces y ha resuelto un panel que ha logrado descifrar en el momento justo, compadeciendo la mala suerte de Juan: “Me sabe mal por ti”.

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