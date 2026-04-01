Marc se lleva un panel de 900€ con la ayuda del x2

Marc no quiere que Gema se distancie, manteniendo así las posibilidades de jugar la final en caso de llevarse el bote. El concursante ha doblado los 300€ de su marcador para posteriormente caer en un gajo de 150€, que también ha doblado al repetir la consonante.

El mallorquín ha tenido un pequeño lapsus antes de caer en el gajo de los 150€, en el que ha dicho: “Voy a por el se lo doy”, ha comentado por error el concursante, a lo que Jorge Fernández ha respondido: “No, por favor, que tienes mucha pasta”.

Finalmente, Marc, al llegar a los 900€ en su marcador, ha resuelto un panel que no terminaba de ver del todo hasta que Jorge Fernández le ha dicho que se ayudara de la pista del panel, lo que ha hecho que consiga resolverlo.