Una carta viral que podría cambiar los permisos laborales en España

Tras la muerte de su madre, Pablo escribió una carta en El País que se hizo viral. “Yolanda Díaz me dijo que mis palabras la conmovieron”, reveló en Y ahora Sonsoles.

La vicepresidenta agradeció su gesto y reconoció que “el duelo necesita tiempo y dignidad”. El Gobierno estudia ampliar el permiso laboral por fallecimiento.