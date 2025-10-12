Publicidad
Y ahora Sonsoles
Una carta viral que podría cambiar los permisos laborales en España
Y ahora Sonsoles recoge el testimonio de Pablo, cuya denuncia pública ha impulsado al Gobierno a plantear una ampliación del permiso por fallecimiento de 4 a 10 días.
Tras la muerte de su madre, Pablo escribió una carta en El País que se hizo viral. “Yolanda Díaz me dijo que mis palabras la conmovieron”, reveló en Y ahora Sonsoles.
La vicepresidenta agradeció su gesto y reconoció que “el duelo necesita tiempo y dignidad”. El Gobierno estudia ampliar el permiso laboral por fallecimiento.