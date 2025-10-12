Publicidad
Renacer
El destino de Umay se decide en una escena límite que conmueve a todos
Renacer se adentra en uno de sus momentos más dramáticos con la huida de Umay, que termina de forma inesperada y pone en jaque a toda su familia.
En Renacer, Umay vive una pesadilla al quedar acorralada por dos hombres en un callejón. “¡No te acerques o grito!”, les advierte antes de salir corriendo y ser atropellada.
Mientras tanto, Bahar graba un vídeo en redes para encontrarla, sin imaginar lo que está a punto de ocurrir. El destino de Umay queda en el aire tras este impactante giro.