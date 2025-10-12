El destino de Umay se decide en una escena límite que conmueve a todos

En Renacer, Umay vive una pesadilla al quedar acorralada por dos hombres en un callejón. “¡No te acerques o grito!”, les advierte antes de salir corriendo y ser atropellada.

Mientras tanto, Bahar graba un vídeo en redes para encontrarla, sin imaginar lo que está a punto de ocurrir. El destino de Umay queda en el aire tras este impactante giro.