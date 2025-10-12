Antena 3 LogoAntena3
El emotivo mensaje del abuelo de Aday, un chico trans en Emparejados

El mensaje de un abuelo de un chico trans que emocionó a todos: “La sociedad debe mejorar”

Emparejados vivió un momento conmovedor con Aday y su abuelo, que pidió mayor comprensión hacia las personas trans y reivindicó el amor familiar sin condiciones.

Aday, joven canario apasionado por la moda, fue protagonista del ¿Quién es quién? en Emparejados. Su abuelo emocionó al público con un mensaje de apoyo: “La sociedad no está preparada para recibirlos como se merecen”.

El joven acabó entre lágrimas, agradeciendo las palabras de su abuelo. “Yo lo entiendo y quiero que todas esas personas vean que hay familias que los queremos igual”, añadió.

