El mensaje de un abuelo de un chico trans que emocionó a todos: “La sociedad debe mejorar”

Aday, joven canario apasionado por la moda, fue protagonista del ¿Quién es quién? en Emparejados. Su abuelo emocionó al público con un mensaje de apoyo: “La sociedad no está preparada para recibirlos como se merecen”.

El joven acabó entre lágrimas, agradeciendo las palabras de su abuelo. “Yo lo entiendo y quiero que todas esas personas vean que hay familias que los queremos igual”, añadió.