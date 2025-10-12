Pablo Motos lanza una crítica directa sobre el clima político actual

Durante la tertulia de El Hormiguero, Pablo Motos afirmó que “lo más grave que ha hecho este Gobierno es enfrentarnos”, en referencia a la creciente división política.

Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val también criticaron el tono de los debates parlamentarios. “La línea del bien y el mal se ha vuelto gelatinosa”, señaló Pardo.