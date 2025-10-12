Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

"Ha cambiado todo": Pablo Motos echa la vista atrás y reflexiona sobre sus comienzos en El Hormiguero

Pablo Motos: “Lo más grave que ha hecho este Gobierno es enfrentarnos"

El Hormiguero

Pablo Motos lanza una crítica directa sobre el clima político actual

El presentador de El Hormiguero reflexiona junto a sus tertulianos sobre el ambiente en el Congreso y el impacto de la polarización en la sociedad española.

Julio Gil López
Publicado:

Durante la tertulia de El Hormiguero, Pablo Motos afirmó que “lo más grave que ha hecho este Gobierno es enfrentarnos”, en referencia a la creciente división política.

Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val también criticaron el tono de los debates parlamentarios. “La línea del bien y el mal se ha vuelto gelatinosa”, señaló Pardo.

Antena 3» Vídeos