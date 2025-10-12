Publicidad
Pasapalabra
Manu roza el bote histórico de Pasapalabra y suma otra palabra maldita en su camino
El concursante madrileño volvió a quedarse a una sola letra de ganar 2.218.000 euros en Pasapalabra, en el que ya es su quinto intento con 24 aciertos.
Manu falló en la letra I del Rosco al no acertar “Ingersoll”, apellido del creador de los Luna Parks. El error le costó el segundo mayor bote en la historia de Pasapalabra.
Roberto Leal lo definió como “el duelo más grande en la historia del concurso”. Manu y Rosa siguen batiendo récords tras 25 años de programa.