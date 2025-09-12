Antena 3 LogoAntena3
Santi Rodríguez, ‘Sin documentos’ pero con pleno en La Pista: “Te he visto fino de cadera”

Santi Rodríguez se luce con ‘Sin documentos’ y consigue el único pleno en La Pista

El cómico acierta la canción de Los Rodríguez al primer intento, se pone a bailar y provoca las risas de Roberto Leal con su energía y su apellido en común con el grupo.

Santi Rodríguez ha reconocido ‘Sin documentos’ nada más sonar el primer fragmento. Ha cantado el estribillo y ha bromeado sobre su apellido: “Ha habido ventaja”, ha dicho entre risas.

Tras sumar los cinco segundos, el cómico ha bailado con entusiasmo. Roberto Leal ha celebrado el momento con humor: “Te he visto fino de cadera”, en una escena muy divertida en este programa de Pasapalabra.

