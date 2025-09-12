Antena 3 LogoAntena3
El apoyo de Santi Rodríguez a las personas con problemas de salud mental: “Te dan una lección de vida diaria”

Pasapalabra

Santi Rodríguez emociona en Pasapalabra con su mensaje sobre salud mental

El cómico comparte un proyecto solidario que le ha marcado profundamente y lanza una reflexión sobre el valor de la vida y el aprendizaje que ofrecen quienes más luchan.

Alberto Mendo
Antes de El Rosco de Pasapalabra, Santi Rodríguez ha hablado de sus espectáculos y de un estreno muy especial. Ha colaborado con personas con problemas de salud mental en una iniciativa solidaria.

“Te dan una lección de vida diaria”, ha afirmado el humorista, emocionado. Ha invitado a valorar más la rutina y a reflexionar sobre lo que realmente importa en el día a día.

