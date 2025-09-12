Rape asado con patatas panadera, la receta elegante y ligera de Karlos Arguiñano

Arguiñano elabora para cuatro personas un rape asado con patatas panadera que combina elegancia y facilidad. Sobre una base de patatas, cebolla en juliana, pimiento en dados, ajo y patatas fritas se colocan los rapes sin espina central. Se riegan con aceite, vino blanco y caldo, y se hornean a 240 °C durante 7-8 minutos.

Una vez fuera del horno, se añade vinagre y se espolvorea perejil picado. En una sartén aparte, se rehogan ajos laminados y guindilla en aceite, que luego se vierte sobre el pescado con patatas. El resultado es un plato de pescado bajo en calorías y sin espinas, perfecto también para niños.