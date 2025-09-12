Antena 3 LogoAntena3
La idea emprendedora de Roberto Leal para revolucionar Pasapalabra: “Todo son señales”

Roberto Leal lanza su idea más loca: un crucero temático de Pasapalabra

El presentador imagina un Crucero Pasapalabra, inspirado en una broma de Santi Rodríguez, y los invitados reaccionan entre risas, propuestas alternativas y alguna duda.

Alberto Mendo
Todo ha comenzado con una ocurrencia de Santi Rodríguez sobre el bote de Pasapalabra. Roberto Leal ha imaginado un crucero temático con El Rosco como protagonista y ha pedido que no se emita.

Berta Collado ha propuesto “Pasapalabra on ice” como alternativa, mientras Carlos Hipólito ha aportado ideas sobre el timón. Roberto, encantado, ha dicho: “Todo son señales”.

