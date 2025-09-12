Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Cinco hombres se enfrentan a golpes en plena calle en Las Palmas de Gran canaria

Una fuerte pelea registrada en la Vega de San José, en Las Palmas de Gran Canaria, volvió a encender las alarmas vecinales por los episodios de violencia que se repiten en la zona.

Las Palmas de Gran Canaria adjudica por 305.000 euros la renaturalizaci&oacute;n del lagartario de Tamaraceite

Ibán Padrón
Publicado:

Según informa Canarias7, el suceso ocurrió hace unos días en un espacio interbloques del Polígono de San Cristóbal, próximo al aparcamiento del barrio, donde varias personas acabaron enfrentándose a golpes en plena calle.

La disputa comenzó con un altercado entre dos hombres que, en poco tiempo, atrajo a más participantes. Los testigos aseguran que en cuestión de minutos ya se veían hasta cinco personas golpeándose simultáneamente.

Los enfrentamientos incluyeron empujones, puñetazos e intentos de inmovilización, hasta el punto de que varios vecinos tuvieron que sujetar a uno de los implicados para evitar que continuara agrediendo.

Uno de los implicados llegó a utilizar una barra metálica para atacar por la espalda, mientras entre los presentes se oía a alguien gritar de forma reiterada “destrózalo”. La escena, grabada por los propios vecinos y compartida a través de la cuenta de Instagram @finger.out, refleja la magnitud de la pelea, que solo terminó cuando algunos de los involucrados decidieron abandonar el lugar.

El vecindario, una vez más, fue testigo directo de una agresión que se suma a otros episodios violentos ocurridos en la misma área. Meses atrás, un hombre quedó gravemente herido tras recibir varios hachazos y golpes con una barra de hierro.

