VÍDEO INÉDITO: La anécdota de Mariano Peña con su bigote: “Yo notaba un cosquilleo distinto”

El actor ha contado que viene del mundo del teatro y en ese ambiente si algo se te mueve es mejor no tocarte para que el público no se dé cuenta.

Ante ese panorama, Mariano Peña ha recordado el día en el que su bigote postizo no estaba en su sitio, “yo me notaba con el sudor que me hacía cosquillas el bigote”, ha asegurado el invitado.

Mariano Peña recuerda que Paco León le miraba, pero su mirada no era la misma, “es una persona que se ríe con los ojos”, ha confesado el amigo del director. Una secuencia en la que finalmente Paco León decidió parar el rodaje para que atendieran al actor y alguien le colocara el bigote.