La metedura de pata de Vicky Martín Berrocal ante la pregunta de Joaquín: “¿Me vas a preguntar cómo viste Bertín?”

Vicky Martín Berrocal hace sus cábalas ante la última pregunta sobre los looks de famosos que le va a hacer ‘Joaquín, el novato’. La diseñadora se lanza a la piscina, “a lo mejor me equivoco, pero si tuviera un cuaderno y un boli podría escribirte por quién me vas a preguntar” afirma la invitada.

“A la de tres lo decimos” le propone Joaquín Sánchez. “¿Me vas a preguntar por un hombre?” le dice Vicky al futbolista. Joaquín asegura que le iba a preguntar por una mujer, una confesión que descoloca a la diseñadora.

“Pensaba que me ibas a preguntar cómo viste Bertín” se sincera Vicky Martín Berrocal ante el ataque de risa de Joaquín, “yo no quería entrar ahí” le asegura el novato. “Vamos a dejarlo así, Bertín se viste solo” confiesa la diseñadora. Una afirmación a la que Joaquín le pone su guasa, “me habían dicho que tu próxima colección, la ibas a llamar amor mediterráneo”.