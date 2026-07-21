Yolanda Díaz, sobre la reforma de los registros horarios: "Me paran por la calle para preguntarme, es una ley importante"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha sido preguntada este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros sobre la reforma de los registros horarios. Para ilustrar la situación, la ministra compartió una anécdota personal. Relató que, después de recibir a la selección española en Moncloa, se encontraba transitando por su barrio cuando varios trabajadores le transmitieron sus inquietudes en relación a dicha ley.

"A veces la ciudadanía o la política piensa que las leyes no son importantes, esta lo es", ha concluido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.