Los vecinos de Chinchón, asombrados con la presencia de la Familia Real: "No sabíamos que venían hasta el ultimo minuto"

Los Reyes dejaron esta Semana Santa su agenda vacía para descansar y disfrutar al máximo del tiempo en familia. La primera de estas actividades ha tenido lugar en Chinchón, una localidad que vive con especial devoción religioso estas fechas y en la que destaca la representación viviente de la Pasión de Cristo, siendo ésta una de las más famosas de la Comunidad de Madrid y la más antigua, ya que se empezó a realizar en el año 1963.

Más de 250 vecinos de Chinchón participan en este vía crucis que cada año atrae a una gran afluencia de visitantes. Se trata de un acto artístico-religioso que fue declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional en el año 1980 y los Reyes y sus hijas no han querido perdérselo este 2023 que cumple 60 años.

La presencia de Felipe, Letizia, Leonor y Sofía en Chinchón ha revolucionado la localidad. Sus habitantes han vivido con especial ilusión este día tan señalado para ellos al recibir la visita de la familia real, a la que han acogido con mucho cariño.

Los Reyes y sus hijas han ido siguiendo parte del recorrido con dificultad debido a la aglomeración de locales y visitantes. La aparición de la familia real en Chinchón también ha tenido como objetivo dejarse ver todos juntos, una imagen que no se producía desde el pasado 28 de octubre cuando los Reyes, Leonor y Sofía asistieron, en Oviedo, a la entrega de los premios Princesa de Asturias.

Vecinos sorprendidos

Esta fue toda una sorpresa que los habitantes de esto pueblo de la Comunidad de Madrid no olvidarán. Algunos vecinos comentan que sospechaban que iría alguien importante por la presencia policial y los extraños movimientos en aras de la seguridad, pero no imaginaban que serían los Reyes. Los vecinos cuentan que Leonor fue una de las más aplaudidas, quizá porque hacía cuatro meses que no se dejaba ver en público y porque pasará un tiempo hasta que vuelve a aparecer. Pronto regresará a Gales para finalizar sus estudios.

Espejo Público ha hablado con uno de sus vecinos que casualmente interpretaba al "Cristo" en esta representación viviente: "Fue algo que no se si podre olvidar algún día, sentí mucha alegría".