Varias magistradas, sobre el caso del fiscal general: "Es lamentable, si no están de acuerdo lo que tienen que hacer es recurrirla"

Después de que el Tribunal Supremo proponga que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se siente en el banquillo el gobierno saca la artillería contra algunos jueces. Está acusado de facilitar a los medios de comunicación y hacer pública información confidencial relativa a Alberto González Amador pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El Gobierno ha lamentado que se hagan acusaciones "sin pruebas". Incluso la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha llegado a afirmar que en este proceso contra el Fiscalía General del Estado "algunos jueces hacen cosas difíciles de entender". ¿Qué opinan sobre esto los magistrados? Hablamos con María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que responde a la ministra Alegría que "Cuando no se entienden las cosas, lo que hay que hacer es callarse".

Del Barco cree que esos calificativos que los diferentes ministros han lanzado en los medios de comunicación tras la decisión del Supremo son "inaceptables y una vergüenza tener que escuchar esto de representantes políticos, que miembros del partido del Gobierno estén insultando directamente a un juez, o instructor, porque la resolución no le gusta". Y añade que "hay una norma básica, en democracia, que es respetar las resoluciones judiciales. Parece evidente que estas manifestaciones se alejan bastante de esa norma básica" por eso "centrar el debate o la crítica a un juez por la resolución".

Según la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura "si el Fiscal general del Estado y la fiscal provincial no están de acuerdo con la resolución que se ha dictado lo que tienen que hacer es recurrirla" pero "en este caso estamos viendo como todo o gobierno está en defensa". Del Barco opina que "le parece lamentable lo que estamos escuchando día tras día. Las resoluciones judiciales se respectan y cuando no se está de acuerdo, se recurren, lo que no cabe es esta crítica al juez permanente y totalmente injustificadas".

¿Qué pruebas hay contra el fiscal general?

El gobierno insiste en que no hay pruebas y que todo son indicios algo que según la magistrada Del Barco es lo lógico en este punto del proceso judicial porque "un auto de procesamiento, un auto de procedimiento abreviado, lo que hace recoger los indicios porque efectivamente, la instrucción está dirigida a recoger aquellos indicios racionales de criminalidad y es en el acto del juicio donde habrá que practicar la prueba oportuna y será en el juicio donde habrá que mostrar esa culpabilidad de los que ahora aparecen como procesados". En este momento, "el juez de instrucción lo que hace es recoger todos aquellos indicios probatorios para ir a juicio o en su caso para archivar. En este caso concreto han tendido que procede pasar a procedimiento abreviado" por eso "no está condenando a nadie porque simplemente tiene que llevar esos indicios racionales de criminalidad y será en el acto do juicio donde haya que practicar la prueba"

El fiscal general no dimite

Si finalmente se abre juicio oral podría darse la situación de que el Fiscal General podría seguir en su puesto mientras va a tener que suspender a subordinada que también está investigada. Ante esta posibilidad María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, ve que sería una situación "un poco lamentable" y esto se evitaría, como hemos reclamado hace tempo, se dividiera porque la institución está por encima de esta situación personal" La magistrada defiende que "si hubiera dimitido se evitaría esta circunstancia que resulta francamente lamentable". Del Barco zanja el tema defendiendo que "todo el procedimiento que hasta ahora se ha seguido se ha hecho respetando el principio de presunción de inocencia del fiscal general del Estado".

Sobre la no dimisión de García Ortiz y la decisión del Supremo la jueza y exdiputada por Podemos Victoria Rosell pone los puntos sobre las íes y explica en redes sociales que el auto no supone aún sentar a García Ortiz en el banquillo, sino que se transforma en procedimiento abreviado. Cabe recurso y hasta su sobreseimiento... "si es que el juez no tiene ya escrito el siguiente auto" escribe en redes sociales la jueza. Esta respuesta estaba dirigida para una periodista experta en tribunales

¿Qué opina Victoria Rosell sobre las declaraciones del gobierno sobre el juez Hurtado que lleva el caso del Fiscal general? En "Espejo Público" responde que "no he oído ninguna valoración sobre prevaricación y tampoco la he realizado pero no es correcto decir que en una democracia hay que respetar y no criticar a los jueces, eso es más de régimen autoritarios. Lo básico en una democracia es que los jueces apliquemos la ley y que exista un espacio para la crítica fundada, respetuosa y que se pueda recurrir".

Dos de las tres asociaciones de fiscales están pidiendo que el fiscal general del estado de un paso al lado para no perjudicar a la institución ¿debería irse o aguantar en el cargo? a esta pregunta Rosell responde que "yo dimití en ese momento convencida de lo que hacía y convencía de que era más importante la institución. Era una diputada más dentro del Congreso, pero cuando se demuestra que todo es falso, nadie me devuelve el escaño" y tras experiencia en el caso de García Ortiz cree que "me parece perfectamente digno y respetable que no se dimita para no conseguir que un defraudador fiscal confeso sea quien consiga su objetivo. Las dimisiones, aunque puedan parecer ejemplares, en realidad luego una se queda con una sensación de estafa democrática".

