Josep Borrell, sobre el acuerdo arancelario: "Creo que ha habido una mala estrategia negociadora"

Espejo Público ha entrevistado en directo al histórico dirigente socialista Josep Borrell. Los casos de corrupción que cercan al PSOE, la economía del país, o el reciente acuerdo arancelario que fija un gravamen general del 15%, han sido los asuntos tratados.

Acerca del reciente acuerdo arancelario, Borrell considera que "el resultado para mi no es bueno y no le parece bueno a casi ninguno de los jefes de Estado y de Gobierno". Señala que no lo considera un buen acuerdo pues "creo que hemos seguido una estrategia equivocada, con la estrategia de hacerle 'mimos' a Trump". "Creo que hemos mostrado cierta debilidad, en esa reunión es evidente que en una hora no debate temas tan complejos".

De esta manera, sentencia que "creo que ha habido una mala estrategia negociadora que ha conducido al resultado".

Acuerdo arancelario

Recientemente, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) alcanzaron un acuerdo arancelario que fija un gravamen general del 15% a productos europeos. De esta manera, se evitaba una guerra comercial entre Bruselas y Washington a partir del 1 de agosto, fecha en la que el país norteamericano amenazaba con imponer tasas del 30% a los bienes del club comunitario.

El pacto alcanzado contempla que Estados Unidos imponga un arancel del 15% a la gran mayoría de las exportaciones de la UE dirigidas al país norteamericano, tal como explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Tal y como resaltó la política alemana, el 15% se aplica a la mayoría de los sectores, incluido el automovilístico, los semiconductores y el farmacéutico. "Este 15 % es un tope claro. Sin acumulación (de más tasas), todo incluido, así que proporciona una claridad muy necesaria para nuestros ciudadanos y empresas. Esto es absolutamente crucial", precisó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.