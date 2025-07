El audio de Koldo explotando contra Sánchez: "Me llama el Presidente y lo mando a la mierda"

Koldo García ha pedido al Tribunal Supremo el "secuestro judicial" de sus audios, y que se prohíba su difusión en los medios de comunicación, sin embargo, el Supremo ya ha rechazado la petición, y este miércoles Espejo Público ha desvelado nuevos audios en los que Koldo hace referencia al Presidente del Gobierno.

"Me llama el Presidente del gobierno y lo mando a la mierda"

Una de las grabaciones que han salido a la luz este miércoles, son unos audios fechados en 2023, cuando Koldo terminaba de reunirse con Ábalos en el Congreso de los Diputados, y llamaba a un amigo suyo desde el taxi en el que viajaba y le decía: "El trabajo me tiene absorbido, ya me puede llamar el Presidente del Gobierno que lo voy a mandar a la mierda literal, que me mande al paro si quiere".

Koldo y Santos Cerdán metieron papeletas en las primarias de 2014

Otro de los audios 22.000 audios de Koldo y que se ha destapado en Más Espejo se remonta a los días previos a las primarias del año 2017, cuando Koldo se encargaba de las urnas que auparían a Pedro Sánchez como Presidente General, y que la UCO ha encontrado un WhatsApp entre él y Santos Cerdán en el que reconocían haber metido papeletas en las primarias de 2014.

La opinión de la abogada de Koldo en Espejo Público

Unos audios que a la abogada de Koldo, Alicia de la Hoz, no le han gustado en absoluto que estén en manos de los medios de comunicación, y ha denunciado en Espejo Público: "Esto no puede ser, lo que se está haciendo con él es coger su teléfono, hacer un volcado sin separar las cosas que tienen relevancia para la causa penal y la que no, lo tienen absolutamente todo".

Koldo contraataca

El protagonista de esta historia, Koldo García, ha contraatacado al rechazo del Supremo de prohibir la difusión de sus audios, en una entrevista en Mañaneros: "Yo no creo que haya habido persona o ser humano que haya tenido menos derechos que yo en toda la democracia,¿Dónde están mis derechos?".

