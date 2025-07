Andoni Ferreño y su experiencia trabajando con Claudia Schiffer: "Era tan perfecta que a los cinco minutos me aburrí"

Andoni Ferreño triunfó como presentador en la década de los 90 llegando a presentar incluso 13 programas. Esta posición le hizo trabajar con grandes personalidades de la época que todavía hoy recuerda.

El actor asegura que una de las que más le sorprendió fue Claudia Schiffer. "Cuando yo vi a Claudia Schiffer, me acuerdo que iba vestida de negro y salía de una tienda de campaña que la habían montado en plató porque tenía que estar a aparte de todo el mundo", empieza recordando.

"Ella había preguntado que quién era yo y dijo: 'Ah, voy a presentar con él, el esmoquin le queda bien'", sigue y añade que: "Cuando la vi aparecer no daba crédito pero me resultó luego que era tan perfecta que a los cinco minutos me aburrí".

Sin embargo, Andoni contaba que el personaje que más le había impresionado conocer era Miliki. "Ver en persona a Miliki es el personaje que más me ha impactado en la vida", termina. ¡Dale al play!