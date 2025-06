"Sánchez lo que no soporta es perder": Carlos Alsina habla del apoyo del Gobierno al fiscal general del Estado tras ser procesado por el TS

El periodista, presentador y director del programa de la radio Onda Cero 'Más de Uno', Carlos Alsina, ha analizado el último auto de procesamiento emitido por el juez Hurtado contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado.

Ángel Hurtado considera que existen indicios suficientes para considerar que quien está a la cabeza de la Fiscalía Genreal del Estado pudo cometer un delito de revelación de secretos. En concreto en el caso que investiga las irregularidades fiscales presuntamente cometidas por el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, del cual se filtró un documento que contenía un posible acuerdo entre el investigado y la fiscalía.

"Vente al ministerio, no te escondas, no estás solo"

Pese a la última y notable novedad el Gobierno no ha cambiado un ápice su postura. Mantiene su total apoyo y confianza hacia García Ortiz, y así lo manifiestan públicamente sus miembros. Es el caso de la ministra de Igualdad, Ana Redondo García, quién se encontraba con el todavía fiscal general en Madrid y le trasladaba el apoyo unánime del Gobierno con frases que mostrarían cercanía entre ambos: "La ministra diciendo 'vente al ministerio, no te escondas, no estás solo', en fin...".

Sin embargo Carlos enmarcaba esa conversación entre el FGE y la ministra en un contexto de amistad: "Lo he interpretado como el mensaje de alguien que quiere evitar que un colega, un amigo, caiga en un bajón anímico".

"Un error que el Gobierno se empeñe en decir que tiene plena confianza"

Sobre si el Ejecutivo estaría detrás de las presuntas conductas delictivas del fiscal general, y de ahí partiese todo el apoyo incondicional aparentemente ilimitado, Carlos Alsina era contundente: "Este Gobierno se siente culpable de muy pocas cosas".

También calificaba de equivocación esa postura del Gobierno, "como si la renuncia del fiscal general dependiera de si el Gobierno tiene o no confianza en él". Considera incompatible esas manifestaciones por parte del Ejecutivo con la independencia del poder Judicial: "Si tú estás predicando la independencia y la autonomía del fiscal general del Estado, lo último que tienes que hacer constar es que depende de tu voluntad y de si tu confías en el fiscal, el fiscal puede seguir. Si el Gobierno ya no confía en el fiscal, entonces tiene que marcharse. No, no, no, no, el fiscal hará lo que a él le parezca oportuno".

"El Gobierno no es quién para meterse"

El periodista rechazaba tajantemente cualquier tipo de injerencia por parte del Gobierno en el proceso de instrucción de un juez "equivocada o no", decía Alsina, ni en la decisión del mismo Álvaro García Ortiz de renunciar o no al puesto: "El Gobierno no es quién para meterse".

