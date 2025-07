Jesús Villegas, sobre el Fiscal General del Estado: "Debe dimitir, esta situación está causando daño a los demás magistrados"

El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por las filtraciones relacionadas con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, y que han dejado al fiscal a un paso del banquillo, y a un paso también de convertirse en el primer fiscal general del Estado en ser juzgado.

Pedro Sánchez apoya al fiscal

Este martes, Pedro Sánchez se reunía con el Reu Felipe VI en su tradicional reunión veraniega en Palma de Mallorca, y a su salida ha sido preguntado por la prensa sobre el tema de Álvaro García Ortiz, y el presidente del Gobierno se ha mostrado a favor del fiscal: "Respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España".

"Debe dimitir"

Una opinión que no comparte en absoluto el magistrado Jesús Villegas, quien ha pedido en Espejo Público que: "Debe dimitir, y debe hacerlo por un asunto jurídico, no estoy hablando de cuestiones morales o políticas. La jurisprudencia supranacional europea dice que cuando determinados cargos públicos como jueces o fiscales han perdido la confianza de los ciudadanos, ya no tienen esa imparcialidad que exige el desempeño de su cargo, por lo tanto, por una cuestión de confianza pública, debe dimitir".

"A los magistrados esto les repugna"

El magistrado cree que esta situación "está causando daño" a la carrera fiscal, porque se está dando una imagen de "nuestros fiscales" que no es cierta. Jesús ha reconocido que: "A la mayoría de magistrados que no tienen nada que ver con los poderes políticos esto les repugna".

"Sería una imagen devastadora y un desprestigio"

A la pregunta de qué supondría para un magistrado como Jesús Villegas, ver al Fiscal General del Estado sentado en un banquillo, ha respondido en Espejo Público: "Esa imagen sería devastadora y un desprestigio de nuestra fiscalía a nivel nacional y a nivel internacional. No ha habido 'lawfare' porque hay argumentos jurídicos acertados, por favor, pongamos los pies en el suelo y dejemos de divagar".

